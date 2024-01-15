Заварухин о победе над ЦСКА: «Автомобилист» проявил уральский характер. Немножко робко начали игру, но здорово, что переломили ход встречи»

Теги ЦСКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин дал комментарий о победе над ЦСКА.

«Автомобилист» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Немножко робко начали игру, позволили сопернику забить голы с пятака, с подставления, хотя разбирали эти моменты.

Здорово, что переломили ход встречи, добавили в третьем периоде, хорошие голы.

Игра как в плей-офф, боевая, ЦСКА плотно играл в зоне обороны, не давали нам вылезти на ворота. Парни проявили уральский характер, молодчики.

– Проблемы с бросками в створ в первые 40 минут?

– ЦСКА играл здорово в обороне, отдавал нам углы, где нападающих накрывали, здорово блокировали броски, когда шайба доходила до защитников.

Надо хитрее сыграть где-то, показать фейковый бросок и убрать в сторону, чтобы доходила шайба до ворот.

Просили ребят сыграть агрессивнее, добавить в прессинге, все на ворота – это удалось, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

4 комментария
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ЦСКА это всё-таки не ,,Лада",как по составу,так и по игре Никто не ждал матча в тренировочном режиме.Все равно,выделю игру защиты,довольно качественная получилась игра у наших оборонцев.В следущей игре ,надеюсь без расслабона.
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Молодцы Автомобилисты отыгрались и победили у себя дома ,на радость родным и болельщикам !
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Здорово, что сумели перестроиться и проявить характер. В третьем периоде начали высоко встречать армейцев, в результате не давали им раскатиться, лучше играть на перехвате, завладели инициативой. После второго и третьего голов не отошли в глухую оборону и не стали отбрасываться, у ЦСКА осталось минимум времени на возможность замены вратаря на шестого игрока. Раньше такого не наблюдалось. На такую команду приятно смотреть. Спасибо болельщикам за отличную поддержку.
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Ответ heivani
ЦСКА это всё-таки не ,,Лада",как по составу,так и по игре Никто не ждал матча в тренировочном режиме.Все равно,выделю игру защиты,довольно качественная получилась игра у наших оборонцев.В следущей игре ,надеюсь без расслабона.
Привет! Мы во втором перерыве, в очереди за какавой)) решили, ничья за счастье, ЦСКА без суеты отбивались... Но тут ррраз-Обида как всегда с колена и тут же Баранцев в стиле Эберта жахнул. Тут же по трибунам одновременный вздох - Толян в один не забил. Молодцы-такая волевая победа сплачивает команду! Ехали домой и спорили, кто лучший? Я за Мэйса-гол, драка. Сейчас - сохранить настрой на Адмирал!
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