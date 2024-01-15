Заварухин о победе над ЦСКА: «Автомобилист» проявил уральский характер. Немножко робко начали игру, но здорово, что переломили ход встречи»
Николай Заварухин дал комментарий о победе над ЦСКА.
«Автомобилист» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Немножко робко начали игру, позволили сопернику забить голы с пятака, с подставления, хотя разбирали эти моменты.
Здорово, что переломили ход встречи, добавили в третьем периоде, хорошие голы.
Игра как в плей-офф, боевая, ЦСКА плотно играл в зоне обороны, не давали нам вылезти на ворота. Парни проявили уральский характер, молодчики.
– Проблемы с бросками в створ в первые 40 минут?
– ЦСКА играл здорово в обороне, отдавал нам углы, где нападающих накрывали, здорово блокировали броски, когда шайба доходила до защитников.
Надо хитрее сыграть где-то, показать фейковый бросок и убрать в сторону, чтобы доходила шайба до ворот.
Просили ребят сыграть агрессивнее, добавить в прессинге, все на ворота – это удалось, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.