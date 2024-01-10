Мартемьянов про 1:4 от «Сибири»: «Амур» проиграл очень много единоборств. Сумасшедшей самоотдачи соперника нам не хватало»

Андрей Мартемьянов высказался о поражении «Амура» от «Сибири».

«Амур» проиграл « » со счетом 1:4 в Фонбет чемпионате . 8 января была победа – 4:0.

«Первый период довольно неплохо провели, видимо, это дало о себе знать. Проиграли сегодня очень много единоборств, нейтральные шайбы почти все были выиграны соперником. У соперника была и сумасшедшая самоотдача, чего нам не хватало.

Есть претензии к игре в атаке, причем не только к нападающим, а к вообще полевым игрокам. Очень много бросков было доведено до ворот, но они были практически неопасными. Один был опасным, тогда и забили гол.

Старались переломить ход встречи, чего, к сожалению, не удалось.

Отмечу игру соперника, команда мне знакома, очень многих знаю. Играли сегодня с сумасшедшей самоотдачей. Нам этого не хватало, чтобы глаза горели, играли душой, сердцем.

уже катается, участвует в командной работе. Ждем его скорейшего выздоровления, но пока не могу сказать точных сроков. Человек долго был без игровой практики, нужно набирать кондиции.

Мы не можем бросать игрока в бой после длительного перерыва, пока есть, кому играть. Надеемся, что в ближайших матчах, возможно, на выезде мы его увидим», – сказал главный тренер « » .