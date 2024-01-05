Афиногенов вспомнил, как на МЧМ-1999 российские хоккеисты целовали флаг после ошибок: «Цыгуров говорил: «Проси прощения у России». Он пытался привить нам любовь к Родине»

Максим Афиногенов вспомнил, как на МЧМ-1999 российские хоккеисты целовали флаг.

«К чести Цыгурова (был главным тренером молодежной сборной тогда – Sports.ru), он сумел быстро влиться в команду и наладил по-хорошему советскую атмосферу.

Мы даже делали собственную стенгазету. Причем не одну. Каждая пятерка рисовала свою. Там были разные приколы, шутки. Над кем-то по-доброму могли посмеяться. Удивительно, но и это нас сплотило. Пошутили друг над другом и немного раскрепостились.

Кроме того, целовали флаг страны в раздевалке, когда ошибались на льду. Геннадий Федорович говорил: «Проси прощения у России». Но это больше в позитивном ключе. Он пытался привить нам любовь к Родине и постоянно напоминал, что в Канаде мы представляем не клубы, а целое государство и обязаны соответствовать.

Объяснял, что у нас на груди флаг, который опорочить не имеем права. Мы прониклись этим патриотизмом. Не случайно после победы над хозяевами в финале сразу собрали на трибунах немногочисленные отечественные триколоры и вынесли их на площадку», – заявил экс-игрок сборной России.