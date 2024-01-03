Быков заявил, что не смотрит МЧМ-2024: «Без наших интерес потерян. Удается посмотреть вырезки моментов, чтобы понимать вектор развития»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков НХЛ молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира.

Турнир проходит в Швеции. В полуфинальных матчах встретятся команды Швеции и Чехии, а также США и Финляндии.

«Я не смотрю этот чемпионат. Только узнаю результаты из прессы. Без наших интерес потерян.

Иногда удается посмотреть вырезки интересных моментов, чтобы понимать вектор развития.

Полностью матчи не смотрю, узнаю только результаты, чтобы быть в курсе, и не более того», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

6 комментариев
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И это говорит профессионал)
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До 1/4 наверняка смотрел. Потом наши от шведов вылетели, интерес пропал.
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Ответ Иван Иванов
И это говорит профессионал)
При всей неоднозначности Быкова - он уже давно пенсионер. Пенсионер вправе выбирать, что смотреть, а что нет.
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МЧМ я и раньше не смотрел.
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Ответ vzi
При всей неоднозначности Быкова - он уже давно пенсионер. Пенсионер вправе выбирать, что смотреть, а что нет.
зачем пенсионеру вектор развития? тем более вражеский, англосаксонский.
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