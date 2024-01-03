Быков заявил, что не смотрит МЧМ-2024: «Без наших интерес потерян. Удается посмотреть вырезки моментов, чтобы понимать вектор развития»

Вячеслав Быков заявил, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира.

Турнир проходит в Швеции. В полуфинальных матчах встретятся команды Швеции и Чехии, а также США и Финляндии.

«Я не смотрю этот чемпионат. Только узнаю результаты из прессы. Без наших интерес потерян.

Иногда удается посмотреть вырезки интересных моментов, чтобы понимать вектор развития.

Полностью матчи не смотрю, узнаю только результаты, чтобы быть в курсе, и не более того», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.