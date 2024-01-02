Гендиректор «Салавата» о Ливо и Мелоше: «К быту они привыкают, много позитива. Убеждаются, что у нас все нормально и далеко не провинциальный хоккей»

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Ливо Николас Мелош ТАСС Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» рассказал об адаптации Джоша Ливо и Николаса Мелоша.

Канадцы пополнили состав уфимского клуба по ходу сезона. 

26-летний защитник Мелош набрал 10 (2+8) очков в 19 играх при полезности «+7» и среднем времени на льду 19:59. В активе 30-летнего форварда Ливо 25 (9+16) очков в 23 играх. 

«К быту Мелош и Ливо привыкают, насколько я знаю, у них много положительных эмоций. У нас все спокойно, хорошо и прогнозируемо, это новый мир для них. Понятно, что были опасения по приезду, но по обоим легионерам у нас были мостики в лице Райана Мерфи в ситуации с Ливо и Александра Хмелевски – с Мелошем. Они убеждаются в том, что им говорили друзья-партнеры, что у нас все нормально и далеко не провинциальный хоккей, в чем они убедились.

Я думаю, что у них весь сезон пройдет на то, чтобы адаптироваться. В плей-офф другая игра, с приходом этих ребят команда, конечно, значительно усилилась ментально. Сам коллектив стал более уверенным. Мы довольны их приходом, предложение было от них.

Без таких мостиков могло ничего не состояться. Летом у нас было столько вариантов, мы уже и не надеялись. Ожидали, что рынок будет более широк, но лето было непростым. Я уже перестал вести переговоры», – сказал Ринат Баширов

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