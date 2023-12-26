Гендиректор «Салавата»: «Глава Башкирии занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить уровень финансирования, который был до 2020 года»

Теги Салават Юлаев КХЛ ТАСС деньги Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов высказался о возможном увеличении бюджета «Салавата Юлаева».

«У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года.

Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если все сложится хорошо, то у нас не будет неопределенности с источником финансирования на будущий сезон.

Ситуация в стране, экономике непростая, республика вкладывала очень много в ситуацию с пандемией и сейчас решает много первоочередных задач, направленных на улучшение жизни в регионе. Мы понимаем, что у руководства республики свои задачи, и стараемся максимально возможно и эффективно использовать те средства, которые нам выделяются», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

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4 комментария
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Ответ ruslanych
К юбилею Уфы могли бы и поднять финансирование, чтоб команда была более конкурентная.
Чтобы команда была более конкурентная, достаточно не воровать
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Ну наконец-то, сразу после строительства крытого стадиона для ФК Уфа, который 5 лет назад Хабиров обещал
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К юбилею Уфы могли бы и поднять финансирование, чтоб команда была более конкурентная.
+1
-1
0
он так старается что исчезли Ф.К УФА,Кировец,ВК Урал,пусть хоть С.Ю оставит в покое.
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