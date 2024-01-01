В 14% оцениваются шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ, «Тампе» дают 44%. Вероятность победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли – 10% (The Athletic)

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Бостон НХЛ Хоккей

Вероятность выхода «Вашингтона» в плей-офф оценивается в 14 процентов.

The Athletic опубликовал обновленную таблицу своей модели, в которой прогнозируются исходы нескольких таких категорий, как вероятное количество набранных очков в регулярном чемпионате, шансы на выход в плей-офф, шансы на проход раундов в плей-офф и выигрыш Кубка Стэнли.

В модели учитывается прогнозируемая сила каждой команды, текущее состояние команды с точки зрения травм и календаря, включающего в себя силу соперника, место проведения игры и восстановление/отдых.

Сила каждой команды определена по прогнозируемой ценности игроков в ее составе, которая основана на их показателях игры в нападении и защите.

Согласно модели, 100-процентную вероятность на попадание в плей-офф имеют «Рейнджерс». Вероятность выхода команды в финал Кубка Стэнли оценивается в 16%, а выигрыш титула – в 8%.

«Тампа» получила 44% вероятность выхода в плей-офф, 2% - на проход в финал, 1% - выигрыш Кубка Стэнли.

«Вашингтону» предполагают 14% на возможный выход в плей-офф, 1% - на проход до финала конференции.

По данным модели, наивысшие шансы на победу в нынешнем сезоне имеют три команды – «Даллас» (11%), «Эдмонтон» (10%) и «Бостон» (10%).

24 комментария
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Там вся таблица выглядит как глупо, но 10% на победу Эдмонтона - это полная клиника
+26
-4
+22
Ответ Юрий Безуглый
Там вся таблица выглядит как глупо, но 10% на победу Эдмонтона - это полная клиника
это вообще тупость, я понимаю, Макдэвид и Драйзайтль, но у Эдмонтона ни защиты, ни вратарей - какой ещё кубок
+12
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+12
У Вашингтона другая цель.
+8
-1
+7
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Если только вашингтон избавится от тренера-физрука, то могут залезть в ПО на один раунд
Как раз за счёт тренера они пока на плаву
+4
-1
+3
у вашика шансы нулевые
+3
-1
+2
Ответ Damn Daaamn
это вообще тупость, я понимаю, Макдэвид и Драйзайтль, но у Эдмонтона ни защиты, ни вратарей - какой ещё кубок
У них и нападения особо нет дальше двух звеньев
+1
0
+1
Ответ Юрий Безуглый
Там вся таблица выглядит как глупо, но 10% на победу Эдмонтона - это полная клиника
Смотрю вот коэфы у одного из букмекеров на победу в КС.
Сейчас фавориты у них Вегас и Колорадо с коэфом 10.
У Эдмонтона коэф 14.5, у Вашингтона - 51. При этом на Детройт коэф 34, хотя Детройт отстаёт от вашиков на два очка, сыграв на три матча больше. На Тампу коэф 19, хотя они там соседи по таблице сейчас.
Никто не верит в Вашингтон. Может, это и хорошо для них?)
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Ответ Ярик01
То есть модель верит в невыход Тампы (56%) Сомнительно
А разве можно быть уверенными, что они выйдут?
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Ответ lock0000
Непонятно почему Даллас и Эдмонтон оцениваются выше Вегаса или Кингз, это если брать запад. На востоке мишки и НЙ, с этим согласен
Ну там небольшая разница. Даллас хорош в этом сезоне и стабилен. Лос-Анжелес не сильнее других команд на западе, что не говорит о том, что они слабые
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Ответ Водяра
С Барашкиным - 14% Без Барашкина и Кузи - 55%
С Водярой - 100 %.
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Ответ Vir_Cotto
Вообще там перечислены все команды лиги. Но если у вас всё так очевидно, то тогда это лёгкий заработок... Могу только пожелать удачи. Мне же очевидно, что шансы есть у многих.
Этим и интересна НХЛ, что много классных команд и многие могут претендовать на Кубок)
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Ответ Vir_Cotto
Вообще там перечислены все команды лиги. Но если у вас всё так очевидно, то тогда это лёгкий заработок... Могу только пожелать удачи. Мне же очевидно, что шансы есть у многих.
Шансы-то есть у многих, но я имел в виду те команды, что перечислили вы. Для меня контендеры - это Даллас, Вегас, Колорадо и ЛА. В Восток в этом году не верю (как и в прошлом не верил).
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Ответ Юрий Безуглый
А какая разница, если из всех перечисленных команд реально кубок могут взять только Вегас и Колорадо? Кэфы остальных - чисто поставить и продать в небольшой плюс, если будет хорошо идти, не более того
Вообще там перечислены все команды лиги.
Но если у вас всё так очевидно, то тогда это лёгкий заработок... Могу только пожелать удачи. Мне же очевидно, что шансы есть у многих.
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Ответ Vir_Cotto
Смотрю вот коэфы у одного из букмекеров на победу в КС. Сейчас фавориты у них Вегас и Колорадо с коэфом 10. У Эдмонтона коэф 14.5, у Вашингтона - 51. При этом на Детройт коэф 34, хотя Детройт отстаёт от вашиков на два очка, сыграв на три матча больше. На Тампу коэф 19, хотя они там соседи по таблице сейчас. Никто не верит в Вашингтон. Может, это и хорошо для них?)
А какая разница, если из всех перечисленных команд реально кубок могут взять только Вегас и Колорадо? Кэфы остальных - чисто поставить и продать в небольшой плюс, если будет хорошо идти, не более того
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Довольно оптимистичный прогноз. По игре, пока шансов ещё меньше)
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неужели наше время пришло? в этом году действительно верится в победу как-то особенно сильно
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Конец января покажет реальность этих прогнозов ,а пока смотрим их игры !
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Опять Эдмонтон победит?
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Вашингтон спокойно выйдет в ПО
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То есть модель верит в невыход Тампы (56%)
Сомнительно
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Непонятно почему Даллас и Эдмонтон оцениваются выше Вегаса или Кингз, это если брать запад. На востоке мишки и НЙ, с этим согласен
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