В 14% оцениваются шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ, «Тампе» дают 44%. Вероятность победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли – 10% (The Athletic)

Вероятность выхода «Вашингтона» в плей-офф оценивается в 14 процентов.

The Athletic опубликовал обновленную таблицу своей модели, в которой прогнозируются исходы нескольких таких категорий, как вероятное количество набранных очков в регулярном чемпионате, шансы на выход в плей-офф, шансы на проход раундов в плей-офф и выигрыш Кубка Стэнли.

В модели учитывается прогнозируемая сила каждой команды, текущее состояние команды с точки зрения травм и календаря, включающего в себя силу соперника, место проведения игры и восстановление/отдых.

Сила каждой команды определена по прогнозируемой ценности игроков в ее составе, которая основана на их показателях игры в нападении и защите.

Согласно модели, 100-процентную вероятность на попадание в плей-офф имеют « ». Вероятность выхода команды в финал Кубка Стэнли оценивается в 16%, а выигрыш титула – в 8%.

« » получила 44% вероятность выхода в плей-офф, 2% - на проход в финал, 1% - выигрыш Кубка Стэнли.

« » предполагают 14% на возможный выход в плей-офф, 1% - на проход до финала конференции.

По данным модели, наивысшие шансы на победу в нынешнем сезоне имеют три команды – « » (11%), « » (10%) и «Бостон» (10%).