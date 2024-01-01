В 14% оцениваются шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ, «Тампе» дают 44%. Вероятность победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли – 10% (The Athletic)
Вероятность выхода «Вашингтона» в плей-офф оценивается в 14 процентов.
The Athletic опубликовал обновленную таблицу своей модели, в которой прогнозируются исходы нескольких таких категорий, как вероятное количество набранных очков в регулярном чемпионате, шансы на выход в плей-офф, шансы на проход раундов в плей-офф и выигрыш Кубка Стэнли.
В модели учитывается прогнозируемая сила каждой команды, текущее состояние команды с точки зрения травм и календаря, включающего в себя силу соперника, место проведения игры и восстановление/отдых.
Сила каждой команды определена по прогнозируемой ценности игроков в ее составе, которая основана на их показателях игры в нападении и защите.
Согласно модели, 100-процентную вероятность на попадание в плей-офф имеют «Рейнджерс». Вероятность выхода команды в финал Кубка Стэнли оценивается в 16%, а выигрыш титула – в 8%.
«Тампа» получила 44% вероятность выхода в плей-офф, 2% - на проход в финал, 1% - выигрыш Кубка Стэнли.
«Вашингтону» предполагают 14% на возможный выход в плей-офф, 1% - на проход до финала конференции.
По данным модели, наивысшие шансы на победу в нынешнем сезоне имеют три команды – «Даллас» (11%), «Эдмонтон» (10%) и «Бостон» (10%).
Сейчас фавориты у них Вегас и Колорадо с коэфом 10.
У Эдмонтона коэф 14.5, у Вашингтона - 51. При этом на Детройт коэф 34, хотя Детройт отстаёт от вашиков на два очка, сыграв на три матча больше. На Тампу коэф 19, хотя они там соседи по таблице сейчас.
Никто не верит в Вашингтон. Может, это и хорошо для них?)
Но если у вас всё так очевидно, то тогда это лёгкий заработок... Могу только пожелать удачи. Мне же очевидно, что шансы есть у многих.
Сомнительно