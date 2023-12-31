В ДТП погибли два игрока вологодской «Чайки» – 2010 и 2011 годов рождения: «Водителю либо стало плохо за рулем, либо он уснул, тормозного пути не было»

В вологодской «Чайке» рассказали об автокатастрофе, в которой погибли два игрока.

В субботу два хоккеиста команды из поселка Шексна ушли из жизни в результате ДТП в Вологодской области.

– Что известно о трагедии, есть ли еще пострадавшие в ДТП?

– Погибли Максим 2010 года рождения, Артем 2011 года рождения и папа Артема Валентин. На сегодняшний день причины ДТП до конца не установлены, однако комментариев очень много – люди у нас любят злословить, к сожалению.

Вчера в ДПС предположили, что ему либо стало плохо за рулем и он потерял сознание, либо что‑то с сердцем, либо он уснул, потому что тормозного пути не было. Только после вскрытия 2 января станет окончательно понятно, что произошло с Валентином.

У нас была утренняя новогодняя тренировка, на льду играли команды детей и пап. После хоккея состоялось чаепитие, все было прекрасно. С мероприятия мы ехали всей командой, они были чуть впереди. Вся команда застала это происшествие на трассе…

– Была возможность спасти Артема и Максима?

– Нет, нет… Мой муж после аварии еще минут 20 держал голову Артема… Нам казалось, что он еще живой. Но приехавшие врачи сказали, что нет, – сказала представитель родительского комитета и менеджер юношеской хоккейной команды «Чайка» Валентина Сезнева.

«Мы все были шокированы этой новостью, это большая трагедия. Выражаем соболезнования семьям погибших ребят. Безусловно, мы, как федерация, окажем финансовую и всю возможную помощь. Будем собирать по всей России и постараемся помочь всем, чем сможем», – сообщил глава Федерации хоккея Вологодской области Андрей Пахомов.