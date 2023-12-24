Карбери о «Вашингтоне» после проигрыша «Тампе» по буллитам: «Сейчас мы на другом уровне, у нас есть признаки команды-победителя»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери доволен игрой «Вашингтона» против «Тампа-Бэй».

«Тампа» победила «Вашингтон» в регулярном чемпионате (2:1 Б).

– Против этой команды действительно сложно играть. Буквально во всем видно, почему они сделали то, что сделали [за последние годы], и добились того, чего добились.

– Вы набираете очки в 8 из 9 последних матчей (5-1-3).

– Мне нравится, где мы сейчас – я сказал об этом команде. Думаю, мы сделали много действительно хороших вещей.

Мы нашли путь к победам. Сейчас мы на другом уровне, демонстрируем некоторые признаки команд-победителей и команд, которые могут побеждать на финишной прямой.

Мне это действительно нравится. Ребята должны этим гордиться. Они должны быть очень оптимистично настроены в отношении того, чего мы можем достичь во второй половине сезона, – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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6 комментариев
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Перспективный Лысый Тренер - хорош.. Определенно хорош..

Главная звезда нынешнего Вашингтона.
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+12
Карбери походу топище! С таким составом в плей-офф к Рождеству это сильно!
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Физрук выжимает максимум из команды. Игра команды может многим не нравится, но очки она набирает. Думаю спад ещё будет, но то где Вашингтон в таблице сейчас, относительно неудачного старта сезона, удивляет.
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Прогресс по сравнению с началом сезона есть, это не может не радовать. Но грудь колесом делать еще рано)

Январь-февраль будут определяющими для перспектив команды в этом году
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Я бы сказал призраки?
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В ПО выйдут.
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