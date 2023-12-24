Карбери о «Вашингтоне» после проигрыша «Тампе» по буллитам: «Сейчас мы на другом уровне, у нас есть признаки команды-победителя»

Спенсер Карбери доволен игрой «Вашингтона» против «Тампа-Бэй».

« » победила « » в регулярном чемпионате (2:1 Б).

– Против этой команды действительно сложно играть. Буквально во всем видно, почему они сделали то, что сделали [за последние годы], и добились того, чего добились.

– Вы набираете очки в 8 из 9 последних матчей (5-1-3).

– Мне нравится, где мы сейчас – я сказал об этом команде. Думаю, мы сделали много действительно хороших вещей.

Мы нашли путь к победам. Сейчас мы на другом уровне, демонстрируем некоторые признаки команд-победителей и команд, которые могут побеждать на финишной прямой.

Мне это действительно нравится. Ребята должны этим гордиться. Они должны быть очень оптимистично настроены в отношении того, чего мы можем достичь во второй половине сезона, – сказал главный тренер « » Спенсер Карбери.