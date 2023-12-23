«Салават» собрал рекордные 4,7 млн рублей на лечение детей в рамках «Мишкопада»: «Спасибо за новогоднее чудо!»

Теги Салават Юлаев болельщики фото КХЛ Адмирал деньги Здоровье Хоккей

«Салават» собрал более 4 млн рублей для лечения детей в рамках акции «Мишкопад».

22 декабря на матче между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» (1:2 Б) прошла благотворительная акция «Мишкопад».

«Абсолютный рекорд «Мишкопадов» пал благодаря вашим большим сердцам!

Предварительная сумма, которую мы собрали вместе с вами, нашей большой армией болельщиков, и благотворительной программой ДоброFON – 4 709 975,02 рублей!

А это значит, что перед Новым годом мы сможем помочь не только малышке Аделе Юсуповой, но и другим деткам, о которых скоро вам расскажем. Спасибо за новогоднее чудо!» – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

Аделе Юсуповой еще нет двух лет. У девочки лимфобластный лейкоз B-клеток. В рамках «Мишкопада» клуб планировал собрать 2,4 млн рублей на лечение девочки.

 

Фото: t.me/hcsu61

5 комментариев
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Молодцы 💚
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Молодцы, Уфимцы!!!
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Ответ kost68
цена квартиры средней паршивости в провиции или нового китайского жестянного джипа
и? лучше ничего не делать?
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