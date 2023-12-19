Ковалев о безголевой серии Овечкина: «Не думаю, что влияет возраст. Больше сказывается то, что у «Вашингтона» пропала сыгранность, химия»

Алексей Ковалев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не может забить на протяжении 13 матчей.

– не забивает в 13 матчах подряд. Может ли в 38 лет резко упасть качество игры?

– Я не думаю, что тут влияет возраст. Больше сказывается то, что у « » пропала сыгранность, химия. Я не думаю, что Овечкин сразу же нашел общий язык со своим центром . Ему проще с теми же Никласом Бэкстремом и Евгением Кузнецовым, которых он знает 100 лет.

Не так легко, что тебя поставили с кем‑то в тройку – и Овечкин дальше пошел забивать. И влияет то, что когда на льду не только Ови, но еще и Бэкстрем, который сам может отдать или забить, то ты уделяешь внимание уже двум соперникам. А то и трем из их звена. Всех надо держать. И тогда открывается больше пространства для Овечкина, чтобы бросить и забить.

Но с теми, кто сейчас с ним играет, – наверное, больше внимания уделяют именно броску Александра. И не особо концентрируются на его партнерах.

Так что дело не в возрасте. Данные у Овечкина никуда не пропали. Бросок такой же сильный. Но думаю, возможностей не дают так много, как раньше.

– Обратитесь к Овечкину. Что бы вы ему сказали?

– Саня, не переживай. Все пойдет! Где‑то можно игру на себя взять, где‑то обыграть и пробиться. Не забивай себе голову тем, что шайба не идет в ворота. Обязательно забьешь свои голы. Все у тебя будет нормально! – сказал бывший хоккеист клубов и тренер « ».