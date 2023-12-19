Тренер «Сибири» Кривокрасов о 2:1 с «Ладой»: «Было нелегко, но все справились. Это командная победа – здесь и заслуга вратаря, и парни сыграли дисциплинированно»

Теги Сибирь Лада Сергей Кривокрасов КХЛ Энди Андреофф Максим Сушко Тревор Мерфи Хоккей

Сергей Кривокрасов подвел итоги матча между «Сибирью» и «Ладой».

Клуб из Новосибирска одержал победу в игре регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 ОТ). 

«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить парней за такую победу. Было нелегко, но, в принципе, все справились. Здесь и заслуга вратаря, и все парни сыграли дисциплинированно во всех трех зонах. Это командная победа, безусловно.

Энди [Андреофф] по семейным обстоятельствам не смог прилететь, поэтому вместо него в большинстве поставили Сушко. Я знаю, как он умеет играть на пятаке и его сильные стороны.

Мерфи? Для первой игры после долгого перерыва считаю, что он без проблем вошел в ритм», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

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