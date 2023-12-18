Вратарю «Каролины» Андерсену разрешили вернуться к занятиям на льду. Он не играет с 3 ноября из-за проблем со свертываемостью крови

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен скоро вернется к занятиям на льду.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Харрикейнс» .

не играет с 3 ноября из-за проблем со свертываемостью крови.

Уодделл сообщил, что врачи разрешили вратарю кататься.

«Мы не спешили выводить его на лед, но сейчас он находится в полной готовности. В течение следующей недели или 10 дней он начнет чаще выходить на лед», – сказал Уодделл ESPN.

Генменеджер добавил, что пройдет «по меньшей мере месяц или около того», прежде чем Андерсен сможет вернуться в состав.

В нынешнем сезоне Андерсен провел 6 матчей в регулярном чемпионате , отражая в среднем 89,4% бросков при коэффициенте надежности 2,87.