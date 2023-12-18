Яковлев о Мозякине в штабе «Металлурга»: «Это звезда нашего хоккея, глыба. Присутствие такого человека в команде – всегда позитив»

Егор Яковлев высказался о работе с Сергеем Мозякиным в «Металлурге».

– Сергей Мозякин в конце октября ненадолго входил в тренерский штаб «Металлурга», при нем была победная серия. Как повлияла его работа с командой? Скучаете без него?

– Да, безусловно. Приход Сергея – это большое событие. Это звезда нашего хоккея. И вообще такая глыба.

Присутствие такого человека в команде, тренерском штабе – всегда позитив, хорошие эмоции, в частности для молодых ребят, в глазах которых он вообще глобальный авторитет.

Где-то какие-то его подсказки, советы, конечно, помогают команде, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.