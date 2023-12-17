«Овечкин – мастер с большой буквы. Он создает много моментов для партнеров, но шайба приходит к нему не так часто, как раньше». Коньков о форварде

Сергей Коньков прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» не смог забить в последних 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– Александр Овечкин не забивает 12 матчей. Что нужно делать в ситуациях, когда шайба не идет в ворота?

– Думаю, сейчас он испытывает определенное психологическое давление. Александр – мастер с большой буквы, он знает, как справляться в подобных ситуациях. Надо смотреть его матчи, чтобы увидеть, что получается, а что – нет. Бывают такие серии. Но ситуацию отпустить непросто.

Овечкин не мог в один момент растерять мастерство. Я смотрел несколько матчей «Вашингтона», он создает огромное количество моментов для партнеров. Но при этом шайба к нему приходит не так часто, как раньше. Многое зависит от партнеров.

Александр – игрок, который здорово бросает, значит нужен человек, который будет подносить снаряды. Сейчас, видимо, этого человека нет. В принципе, все знают, как играть против Овечкина, но в прошлом году это не работало, он стабильно забивал.

Много моментов, на которые стоит обратить внимание. Мы не знаем, в какой физической форме Овечкин. Андрей Николишин сказал, что летом у него не было привычной подготовки к сезону.

Если проблема в этом, возможно, стоит пожертвовать несколькими матчами, попробовать добрать форму. Может быть, надо пообщаться с тренером, найти оптимальные игровые сочетания, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.