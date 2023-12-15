Медведев о низкой посещаемости «России 25»: «Выбрано необычное время начала матча – непонятно. Даже при таких условиях половина заполняемости арены – неплохой результат»

Александр Медведев прокомментировал низкую посещаемость игры «России 25».

14 декабря «Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) на Кубке Первого канала.

Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.

– Матч двух сборных России не собрал аншлаг. Проблема?

«Для меня очень важно, что Петербург принял Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала. Да, есть критика, что в первый день Кубка Первого канала была полупустая арена.

Но для начала матча сборной «Россия 25» было выбрано необычное время (18:30), что для меня непонятно.

Все-таки до стадиона не доедешь вовремя, если работа у людей заканчивается в 18:00. Обычно у нас начинаются матчи в 19:30.

Даже при таких условиях половина заполняемости арены – это неплохой результат.

Уверен, что на матчах с Белоруссией и Казахстаном будут полные трибуны», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.