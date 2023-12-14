6217 зрителей посетили матч «России 25» против «Звезд и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Более шести тысяч зрителей посетили матч сборной «России 25».

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга проводит матч Кубка Первого канала против команды «Звезды и ВХЛ».

Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. 

Матч проходит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который вмещает 12 300 болельщиков.

При полупустых трибунах начался матч «России 25» на Кубке Первого канала. Команда Ротенберга играет против «Звезд и ВХЛ»

13 комментариев
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Ну всё, бюджетники, вы нарвались! На следующий матч готовьтесь с руками за спиной прыгать в пазики и ехать на величайшую сбродную всех времен и народов под руководством великолепного Йозе Марино.
+18
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+18
Пук
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+11
И ради этого прерывается КХЛ?
+8
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+8
На сборную Россию 25 это много! Питерские реально отмороженные
+5
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+5
Кхе-кхе , кхе -кхе .
+4
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Р.Б.Ротенберг: спасибо истинным фанатам сборной. Но сегодня важнейшее событие- выступление президента РФ. Все граждане страны обсуждают ЭТО событие,даже мы в сборной вместо установки обсудили данное выступление,ла что на установке мы даже на скамейке во время матча обсуждали.
Вперед Россия
+4
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+4
Интересно как и кто считал зрителей? там максимум было 2 тысячи.Показывали пустые трибуны.Да и то наверное по бесплатным билетам. Кому это днище нужно? Ротенбергу? Чтобы устаканить статус тренера сборной? Пусть и своего имени! Позорище однако...
+2
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Они просто прямую линию смотрели, не успели на стадион
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Чуть больше половины арены, не густо.
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А филармонию разве не пригласили ?
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Ответ осетов - пилот болида смерти
щас 37 летний Бартез расскажет нам нормально это или нет. ради плюсиков, разумеется. давайте поставим ему их, чтобы он стал 210м, а не 213м
прокапайся
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