Более шести тысяч зрителей посетили матч сборной «России 25».

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга проводит матч Кубка Первого канала против команды «Звезды и ВХЛ».

Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей.

Матч проходит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который вмещает 12 300 болельщиков.

При полупустых трибунах начался матч «России 25» на Кубке Первого канала. Команда Ротенберга играет против «Звезд и ВХЛ»