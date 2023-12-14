6217 зрителей посетили матч «России 25» против «Звезд и ВХЛ» на Кубке Первого канала
Более шести тысяч зрителей посетили матч сборной «России 25».
Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга проводит матч Кубка Первого канала против команды «Звезды и ВХЛ».
Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей.
Матч проходит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который вмещает 12 300 болельщиков.
При полупустых трибунах начался матч «России 25» на Кубке Первого канала. Команда Ротенберга играет против «Звезд и ВХЛ»
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