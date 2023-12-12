Рантанен о 3 очках в матче с «Калгари»: «Отец одного из наших финских игроков рассказывал всякое дерьмо обо мне в СМИ. Я получил много дополнительной энергии благодаря этому»

Теги Колорадо НХЛ Исмо Лехконен Арттури Лехконен Микко Рантанен контент Хоккей

Микко Рантанен ответил на критику со стороны отца одноклубника.

В матче с «Калгари» (6:5) финский хоккеист набрал 3 (1+2) балла. Нападающий «Колорадо» прервал свою 9-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне-2023/24 форвард набрал 34 (13+21) балла в 28 играх.

11 декабря Исмо Лехконен, отец Арттури Лехконена, в комментарии для Yle поделился мыслями о предсезонной подготовке Рантанена.

«На самом деле есть одна вещь, благодаря которой я получил много дополнительной энергии. Отец одного из наших финских игроков НХЛ рассказывал всякое дерьмо обо мне в СМИ – что прошлым летом я не тренировался так, как раньше. Он все выдумывал.

Так что, я думаю, это было для него. Если ты говоришь всякое дерьмо, оно вернется к тебе», – сказал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.

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1 комментарий
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Надо Овечкину дать почитать комменты на спорце) тогда рекорд точно падёт.
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