Рантанен о 3 очках в матче с «Калгари»: «Отец одного из наших финских игроков рассказывал всякое дерьмо обо мне в СМИ. Я получил много дополнительной энергии благодаря этому»

Микко Рантанен ответил на критику со стороны отца одноклубника.

В матче с «Калгари» (6:5) финский хоккеист набрал 3 (1+2) балла. Нападающий «Колорадо» прервал свою 9-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне-2023/24 форвард набрал 34 (13+21) балла в 28 играх.

11 декабря Исмо Лехконен, отец Арттури Лехконена, в комментарии для Yle поделился мыслями о предсезонной подготовке Рантанена.

«На самом деле есть одна вещь, благодаря которой я получил много дополнительной энергии. Отец одного из наших финских игроков НХЛ рассказывал всякое дерьмо обо мне в СМИ – что прошлым летом я не тренировался так, как раньше. Он все выдумывал.

Так что, я думаю, это было для него. Если ты говоришь всякое дерьмо, оно вернется к тебе», – сказал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.