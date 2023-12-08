«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» и обновил рекорд НХЛ – 11 подряд побед в гостях со старта сезона
«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» и обновил рекорд НХЛ.
«Кингс» победили «Канадиенс» (4:0) в гостях и установили новый рекорд НХЛ – 11 выездных побед подряд на старте сезона.
«Баффало» установил его в сезоне-2006/07. До отмены ничьих рекорд делили «Торонто» (7 гостевых побед подряд на старте сезона-1940/41) и «Филадельфия» (7, 1985/86).
В тройку звезд вошли форварды Куинтон Байфилд с 2+1 и Анже Копитар с 0+3, а также защитник Дрю Даути с 1+1 (его шайба стала победной). Вратарь Кэм Тэлбот сделал шатаут, отразив все 24 броска.
Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 35 очков в 23 матчах и идет в топ-3 Тихоокеанского дивизиона, при этом лидируя по потерянным очкам.