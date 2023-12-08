«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» и обновил рекорд НХЛ – 11 подряд побед в гостях со старта сезона

Теги Монреаль Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Дрю Даути рекорды Тодд Маклеллан Кэм Тэлбот Куинтон Байфилд Хоккей

«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» и обновил рекорд НХЛ.

«Кингс» победили «Канадиенс» (4:0) в гостях и установили новый рекорд НХЛ – 11 выездных побед подряд на старте сезона.

«Баффало» установил его в сезоне-2006/07. До отмены ничьих рекорд делили «Торонто» (7 гостевых побед подряд на старте сезона-1940/41) и «Филадельфия» (7, 1985/86).

В тройку звезд вошли форварды Куинтон Байфилд с 2+1 и Анже Копитар с 0+3, а также защитник Дрю Даути с 1+1 (его шайба стала победной). Вратарь Кэм Тэлбот сделал шатаут, отразив все 24 броска. 

Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 35 очков в 23 матчах и идет в топ-3 Тихоокеанского дивизиона, при этом лидируя по потерянным очкам.

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2 комментария
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Я вот не пойму что за топчик украл паспорт Талбо и играет под его фамилией в этом сезоне🤔😄
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Красавцы! Непростое достижение.
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