«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» и обновил рекорд НХЛ – 11 подряд побед в гостях со старта сезона

«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» и обновил рекорд НХЛ.

«Кингс» победили «Канадиенс» (4:0) в гостях и установили новый рекорд – 11 выездных побед подряд на старте сезона.

«Баффало» установил его в сезоне-2006/07. До отмены ничьих рекорд делили «Торонто» (7 гостевых побед подряд на старте сезона-1940/41) и «Филадельфия» (7, 1985/86).

В тройку звезд вошли форварды с 2+1 и с 0+3, а также защитник с 1+1 (его шайба стала победной). Вратарь Кэм сделал шатаут, отразив все 24 броска.

Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 35 очков в 23 матчах и идет в топ-3 Тихоокеанского дивизиона, при этом лидируя по потерянным очкам.