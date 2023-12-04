Мисюль забил победный гол в матче «Ютики» с «Кливлендом» (7:6) в АХЛ. У защитника 3+4 в 17 играх за фарм «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси НХЛ АХЛ Кливленд Ютика Даниил Мисюль Тимур Ибрагимов Хоккей

Даниил Мисюль забросил победную шайбу в матче «Ютики» с «Кливлендом» (7:6) в АХЛ.

Российский защитник принес победу «Кометс» над «Монстерс» на 56-й минуте встречи. 

В активе 23-летнего экс-игрока «Локомотива» стало 7 (3+4) очков в 17 играх за фарм «Нью-Джерси». 

Форвард «Ютики» Тимур Ибрагимов набрал в этом матче 3 (1+2) очка и был признан второй звездой. Всего у него 9 (4+5) баллов в 14 играх. 

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