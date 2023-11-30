Василий Демченко: «Назаров – сильный и требовательный специалист, умеющий здорово мотивировать игроков»

Теги Трактор Андрей Назаров Антон Бурдасов КХЛ Евгений Кузнецов Валерий Ничушкин Василий Демченко Адмирал Виталий Кравцов Чемпионат.com Хоккей

Василий Демченко считает Андрея Назарова сильным и требовательным специалистом.

– По родному Челябинску не скучаете? Из «Трактора» с вами на связь не выходили?

– По Челябинску всегда скучаю, недавно там побывал, но всегда хочется домой. С «Трактором» перед этим сезоном был небольшой разговор, однако до конкретики дело не дошло. Скажем так: не дождались предложения от клуба.

– С кем-то из местных ребят летом встречались?

– С Антоном Бурдасовым играли в Counter-Strike, с Виталием Кравцовым тоже играли и пересекались. С Артемием Панариным из Коркино лично не знаком, его не видел. С Евгением Кузнецовым, бывает, увидимся летом на арене или в городе. С Валерой Ничушкиным раньше хорошо общались, но этим летом я его не видел.

Кстати, знаком с Андреем Назаровым. Помню, был еще совсем мальчишкой, играл по школе «Трактора». Меня пригласили потренироваться с первой командой и пройти предсезонку. Как раз Назаров тогда был главным тренером «Трактора». Сильный и требовательный специалист, умеющий здорово мотивировать игроков, – сказал голкипер «Адмирала» Василий Демченко.

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2 комментария
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Мотивировал Гренье побить Саймона👊
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Эх, Вася..
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