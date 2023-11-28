Райнхарт догнал Кучерова и Босера в гонке снайперов НХЛ. У них по 15 шайб в сезоне

Сэм Райнхарт догнал Никиту Кучерова и Брока Босера в гонке снайперов НХЛ.

Нападающий «Флориды» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:0).

На его счету теперь 27 (15+12) очков в 21 игре сезона.

догнал форварда «Тампы» (15 шайб в 21 игре) и нападающего «Ванкувера» (15 голов в 22 матчах) в гонке снайперов и делит с ними 1-е место.

За ними следуют Остон Мэттьюс («Торонто») и Кайл Коннор («Виннипег»), забившие по 14 шайб.