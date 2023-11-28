Райнхарт догнал Кучерова и Босера в гонке снайперов НХЛ. У них по 15 шайб в сезоне
Сэм Райнхарт догнал Никиту Кучерова и Брока Босера в гонке снайперов НХЛ.
Нападающий «Флориды» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:0).
На его счету теперь 27 (15+12) очков в 21 игре сезона.
Сэм Райнхарт догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (15 шайб в 21 игре) и нападающего «Ванкувера» Брока Босера (15 голов в 22 матчах) в гонке снайперов и делит с ними 1-е место.
За ними следуют Остон Мэттьюс («Торонто») и Кайл Коннор («Виннипег»), забившие по 14 шайб.
Казалось, что он просто средненький второй номер драфта, который запомнится тем, что выбран до Драйзайтля
Однако уже третий сезон весьма круто играет несмотря на смены или нестабильность партнеров.