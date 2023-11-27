Заварухин про 1:4 от «Спартака»: «Автомобилист» много играет позиционно в атаке – 6 моментов во 2-м периоде. Вопрос к нападающим: две игры – одна шайба»

Теги Спартак Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин высказался о поражении от «Спартака».

«Автомобилист» уступил со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В начале было движение, хорошее взаимодействие в атаке. Но не было голов. Это, наверное, главная проблема.

Во втором периоде нарвались на неправильные смены, и соперник реализовал свои моменты.

Хотя у нас во втором периоде было около шести моментов, чтобы забить гол, но не смогли.

Хотели спасти игру и меняли вратаря, но не получилось исправить ситуацию. Опять же большой вопрос есть к нападающим. Две игры – один гол.

– Вы часто говорите о том, что не хватает реализации, и в этой игре это снова повторилось. Почему практически всю осень вы боретесь с этой проблемой, но так и не можете решить?

– Мы работаем над этим на тренировках.

Где-то, наверное, надо ребятам хладнокровнее сыграть под воротами – наверное, это основное. Реализовывать выходы один в ноль – это и есть мастерство.

– Не кажется ли вам, что игроки выбирают плохие позиции и время для бросков?

– Значит, надо выбирать правильную позицию для бросков.

– Не хочет ли «Автомобилист» сделать ставку на позиционное нападение, а не «закапывание» шайбы с пятака?

– Мы и так много играем в зоне атаки позиционно, и не хватает именно голов, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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8 комментариев

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oldgordon
Про вопросы к нападающим Заварухин твердит уже далеко не первый раз. Это у болельщиков должны быть вопросы, а тренер должен их решать, а не задавать, иначе на хрен такой тренер нужен. В играх с Минском и Спартаком голы были какие-то левые, халявные, не после комбинаций. В игре в Ладой забивал защитник Эберт. Для чего тогда эти многомиллионные контрактники нападающие, может быть кроме Да Косты. Широкову не мешало бы посмотреть рекламу Тинькофбанка, где он лихо забивает, может вспомнит как это делается.
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Caniball
Смотрел игру. Обе команды по движению были так себе. Но у Спартака спад и 4ая игра подряд на выезде. А что у Авто?!
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fregat96
Ответ oldgordon
Про вопросы к нападающим Заварухин твердит уже далеко не первый раз. Это у болельщиков должны быть вопросы, а тренер должен их решать, а не задавать, иначе на хрен такой тренер нужен. В играх с Минском и Спартаком голы были какие-то левые, халявные, не после комбинаций. В игре в Ладой забивал защитник Эберт. Для чего тогда эти многомиллионные контрактники нападающие, может быть кроме Да Косты. Широкову не мешало бы посмотреть рекламу Тинькофбанка, где он лихо забивает, может вспомнит как это делается.
Широков скоро доиграется до 4 тройки, хотя ради справедливости - не видно лидеров вообще. Мне с трибуны понравился Трям(на удивление). Но это на вкус и цвет... Непонятно, для чего нужен такой дорогой Аликин, второго номера можно и подешевле найти)).
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fregat96
Был на игре. Спартак спокойно дисциплинированно на классе без суеты, которая у Авто прогрессирует, провел второй период и привет! Галкин в первом замерз, а во втором не вошёл. Но когда забиваешь(запихиваешь) одну, вратарю сложно предъявить. Ну и пусть Коля скажет-зачем выпускать шестого за 3 минуты? Большинства и так нет - раз, дождись последней минуты, когда у соперника будет особый мандраж за результат-два, 1-2 не приговор даже 5 на 5, за 3мин до конца - три. Я увидел очередное тренерское поражение и ненужную панику. Всё невпопад!
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Даня Чебыкин
коля!!! это к тебе вопрос в первую очередь!!!
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Иван Иванович
В смутное время нужно быть вместе с командой. Мы вместе с командой! А команда вместе??? А где команда!??? Мы верим и ждем…но пока непонятно чего…
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agp_ekt
Ответ Caniball
Смотрел игру. Обе команды по движению были так себе. Но у Спартака спад и 4ая игра подряд на выезде. А что у Авто?!
они уже 2 года в одном темпе круги накручивают, тут к Рябкову вопросы , зачем он пенсионеров каждый год подписывает
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agp_ekt
Мало того , что заковырять не могут , дак еще когда защитники им помогают , в обороне не страхуют их.
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