Заварухин про 1:4 от «Спартака»: «Автомобилист» много играет позиционно в атаке – 6 моментов во 2-м периоде. Вопрос к нападающим: две игры – одна шайба»

Николай Заварухин высказался о поражении от «Спартака».

«Автомобилист» уступил со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата .

– В начале было движение, хорошее взаимодействие в атаке. Но не было голов. Это, наверное, главная проблема.

Во втором периоде нарвались на неправильные смены, и соперник реализовал свои моменты.

Хотя у нас во втором периоде было около шести моментов, чтобы забить гол, но не смогли.

Хотели спасти игру и меняли вратаря, но не получилось исправить ситуацию. Опять же большой вопрос есть к нападающим. Две игры – один гол.

– Вы часто говорите о том, что не хватает реализации, и в этой игре это снова повторилось. Почему практически всю осень вы боретесь с этой проблемой, но так и не можете решить?

– Мы работаем над этим на тренировках.

Где-то, наверное, надо ребятам хладнокровнее сыграть под воротами – наверное, это основное. Реализовывать выходы один в ноль – это и есть мастерство.

– Не кажется ли вам, что игроки выбирают плохие позиции и время для бросков?

– Значит, надо выбирать правильную позицию для бросков.

– Не хочет ли «Автомобилист» сделать ставку на позиционное нападение, а не «закапывание» шайбы с пятака?

– Мы и так много играем в зоне атаки позиционно, и не хватает именно голов, – сказал главный тренер « » .