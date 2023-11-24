Ротенберг о том, что на арене СКА холодно: «Обращаюсь ко всем – выделяйте электричество, нужна фильтрация воды. Не будет хорошего льда – не будет хоккея. Невозможно играть на асфальте»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему на арене СКА холодно.

СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Многие заметили, что на арене непривычно холодно. Градус был специально понижен для улучшения качества льда?

– А вы считаете, что должно быть жарко? Это же не пляжный волейбол. Если серьезно – в Ледовом нашими службами была проведена большая работа. Огромная благодарность дворцу за то, что они улучшили качество льда.

Заливщики – это уникальная профессия. Нужны высокие технологии – качество воды, температура во дворце, электроэнергия.

Мы недавно летали в Череповец – и они тоже обратились ко мне. Рассказали, что были большие проблемы со льдом, потому что экономили на электричестве. Это дошло до мэра, до губернатора. И только тогда приняли решение выделить электроэнергию на Ледовый дворец.

Хочу обратиться ко всем, чтобы все выделяли электричество на свои дворцы. Если не будет хорошего льда – у нас не будет хоккея. Невозможно играть в хоккей на асфальте.

У нас в лиге много техничных ребят, мастеров, но как они будут играть в каше? Тогда на первый план выходят другие ребята, уже не такие мастера.

Да, они хорошие хоккеисты, они борются, но не показывают хорошей игры. Соответственно у нас не будет зрительского интереса, спонсоров, болельщиков.

Не будет журналистов – сейчас вас здесь очень много, это радует, но бывает, когда на пресс-конференцию приходит один человек и не задает вопросов.

– Когда «Зенит» параллельно играет.

– Не всегда. Бывает и просто не приходят. Это хорошо, что вы пришли, что полный зал зрителей и журналистов.

А для того, чтобы ребята забивали, играли в яркий комбинационный хоккей, который у нас стал традицией с советского времени, – нужен отличный лед.

А для этого нужны фильтрация воды, новая заливочная машина и, конечно, электроэнергия.

Если бы сегодня было жарко, то ребята не смогли бы играть – была бы каша на льду, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.