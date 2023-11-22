«Лада» обменяла нападающего Курбатова в новокузнецкий «Металлург»

«Лада» обменяла игрока Владислава Курбатова в новокузнецкий «Металлург».

Клубы совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинской команды перейдут нападающие Александр Государев и Петр Михальченко. Форвард Владислав Курбатов продолжит карьеру в Новокузнецке.

В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ 18-летний Государев провел 12 игр и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «+1».

Михальченко за 22 матча в МХЛ заработал 10 (4+6) баллов при показателе полезности «0».

Курбатов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провел 1 игру и не отличился результативными действиями.