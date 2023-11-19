Алексей Терещенко: «Овечкин поправляет игру. В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко считает, что Александр Овечкин вернет былую результативность.

Форвард «Вашингтона» ранее забил 827-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

«Овечкин поправляет свою игру. Это дает плоды. За последние три игры он забил три гола. В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально», – сказал трехкратный чемпион мира.

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