Алексей Терещенко: «Овечкин поправляет игру. В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально»

Алексей Терещенко считает, что Александр Овечкин вернет былую результативность.

Форвард «Вашингтона» ранее забил 827-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

«Овечкин поправляет свою игру. Это дает плоды. За последние три игры он забил три гола. В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально», – сказал трехкратный чемпион мира.