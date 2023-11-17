«Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне в 17-м матче – 5:1 с «Сент-Луисом». Команда впервые сумела забросить более 3 шайб

Теги Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Майк Хоффман Каапо Кяхкенен Хоккей

«Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне в 17-м матче.

«Шаркс» обыграли «Сент-Луис» (5:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ

Команде под руководством Дэвида Куинна впервые в сезоне удалось забросить более 3 шайб за игру. Форвард Майк Хоффман сделал дубль, вратарь Каапо Кяхкенен отразил 44 броска из 45. 

«Акулы» идут на последнем месте в общей таблице лиги с 7 очками в 17 играх при разнице шайб 26:73. 

3 комментария

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Einfach Safari
Ответ Direct free kick
вяликие томас и кайру с копетаном шенном тащат пхах
напомнить как несколько дней назад музыканты накидали 8 колорадо и Тампу прибили 5-0?
+3
0
+3
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Direct free kick
вяликие томас и кайру с копетаном шенном тащат пхах
0
0
0
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Direct free kick
Ответ Einfach Safari
напомнить как несколько дней назад музыканты накидали 8 колорадо и Тампу прибили 5-0?
копетан шенн - это кринж для клуба сущестующего не как Сиэтл
0
0
0
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