«Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне в 17-м матче – 5:1 с «Сент-Луисом». Команда впервые сумела забросить более 3 шайб

«Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне в 17-м матче.

«Шаркс» обыграли « » (5:1) в игре регулярного чемпионата .

Команде под руководством впервые в сезоне удалось забросить более 3 шайб за игру. Форвард Майк Хоффман сделал дубль, вратарь Каапо Кяхкенен отразил 44 броска из 45.

«Акулы» идут на последнем месте в общей таблице лиги с 7 очками в 17 играх при разнице шайб 26:73.