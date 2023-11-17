«Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне в 17-м матче – 5:1 с «Сент-Луисом». Команда впервые сумела забросить более 3 шайб
«Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне в 17-м матче.
«Шаркс» обыграли «Сент-Луис» (5:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Команде под руководством Дэвида Куинна впервые в сезоне удалось забросить более 3 шайб за игру. Форвард Майк Хоффман сделал дубль, вратарь Каапо Кяхкенен отразил 44 броска из 45.
«Акулы» идут на последнем месте в общей таблице лиги с 7 очками в 17 играх при разнице шайб 26:73.
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