«Айлендерс» проиграли 7-й матч подряд – «Сиэтлу» в серии буллитов из 8 раундов. Команда идет на 14-м месте на Востоке

Теги Айлендерс НХЛ Лэйн Ламберт Сиэтл Хоккей

«Айлендерс» проиграли 7-й матч подряд – «Сиэтлу» в серии буллитов из 8 раундов.

Клуб с Лонг-Айленда не побеждает с 2 ноября, когда был сильнее «Вашингтона» (3:0). 

Команда под руководством Лэйна Ламберта набрала 15 очков в 16 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции. 

Сегодня «Айлендерс» уступили «Кракену» (3:4 Б) в серии буллитов. Для выявления победителя пришлось исполнить по 8 попыток. 

1 комментарий

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Maxim Shumov
Что-то больно много рекордсменов в этом сезоне
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