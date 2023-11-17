«Айлендерс» проиграли 7-й матч подряд – «Сиэтлу» в серии буллитов из 8 раундов. Команда идет на 14-м месте на Востоке
«Айлендерс» проиграли 7-й матч подряд – «Сиэтлу» в серии буллитов из 8 раундов.
Клуб с Лонг-Айленда не побеждает с 2 ноября, когда был сильнее «Вашингтона» (3:0).
Команда под руководством Лэйна Ламберта набрала 15 очков в 16 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции.
Сегодня «Айлендерс» уступили «Кракену» (3:4 Б) в серии буллитов. Для выявления победителя пришлось исполнить по 8 попыток.
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