Кудашов про 1:4: «Ак Барс» здорово оборонялся, особенно в меньшинстве. Это ключевой момент – ничего не дали «Динамо» сделать»

Теги Ак Барс Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов объяснил поражение от «Ак Барса».

«Динамо» уступило со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ, перебросав соперника 43:17.

– «Ак Барс» – с победой. Они здорово оборонялись, хорошо играли, особенно в меньшинстве.

Это был ключевой момент, я считаю, потому что они не дали нам ничего сделать. Очень достойно и солидно отоборонялись. Ну и контратаки они использовали.

– Четыре шайбы «Динамо» пропустило после выходов «1 в 0» или «2 в 1». Это была общая систематическая ошибка обороны?

– Я могу рассказать, да. Первый гол мы не берем – там большинство.

Второй гол так получился, потому что шайба подлетела вверх, игроки потеряли ее – она слилась с трибунами. Там есть такая темная зона, которую вам с трибун не видно, а со льда она есть. В общем потеряли ее из виду. Это не системная ошибка.

В третьем голе перепрыгнула шайба через клюшку.

Четвертый гол – у нас играли четыре нападающих в пятерке. Пошли на риск, потому что нужно было спасать игру, потому так и получилось, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

6 комментариев

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Огюст
Да игроки Ак Барса отлично читали ваше большинство играя сами в меньшинстве !
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Виталий Макеев
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О АЛЕША, ТЫ ЕШЕ НЕ УВОЛИЛСЯ? И БЕЗРУКИЕ ТВОИ ИГАЮТ? СМОТРЛ МАТЧ, НУ КРОМЯ ПАЗОРА НЕЧЕГО НЕ ИСПЫТАЛ. ДИНАМО НЕ КЧЕННАЯ КОМАНДА. А ТЫ АЛЕША ТРНЕРИШКА БЕЗДАРНЫЙ.
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Machine Head
Алексей Николаевич , мы все это видели . Как собираетесь дальше играть? Послезавтра игра с Торпедо , а потом через два дня снова Ак барс , потом снова Торпедо. Я так понял , что началась серия поражений с матча со Спартаком. В прошлой игре зассали и обосрались . В этой игре с пятака вас просто убрали . И как так от вас пенсионеры Акбарса убегают ? А схема 1х4 ничего не дала , кроме возни по бортам и углам. И снова убежали и снова забили. И еще один вопрос . Жамнов собрал команду из тех от кого все отказались и были никому не нужны . Тот же Голдобин запрыгнул в последний вагон. Вы тоже не увидели перспективу ? 1:7 от Торпедо , теперь что ждать 1:9?
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Эд..19
Оказывается в ТНА есть некая тёмная зона, которая помогает Ак Барсу выигрывать ) Ещё не слышал такую версию причины поражения )) Репутация Ротена под угрозой )
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Виталий Макеев
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БУДУ БОЛЕТЬ ЗА ТОРПЕДО. НАДОЕЛО ЭТО ДИНАМО. У ДИНАМО АСЕ РАВНО НЕТ БУДУЩЕГО.
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Виталий Макеев
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ПОЗОР ОБЫГРАТ ПЕНСИОНЕРОВ НЕ СМОГЛИ. КОТЯТА ВАС СДЕЛАЛИ . ПОЗОРИЩЕ.
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