Кудашов про 1:4: «Ак Барс» здорово оборонялся, особенно в меньшинстве. Это ключевой момент – ничего не дали «Динамо» сделать»

Алексей Кудашов объяснил поражение от «Ак Барса».

«Динамо» уступило со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата , перебросав соперника 43:17.

– « » – с победой. Они здорово оборонялись, хорошо играли, особенно в меньшинстве.

Это был ключевой момент, я считаю, потому что они не дали нам ничего сделать. Очень достойно и солидно отоборонялись. Ну и контратаки они использовали.

– Четыре шайбы «Динамо» пропустило после выходов «1 в 0» или «2 в 1». Это была общая систематическая ошибка обороны?

– Я могу рассказать, да. Первый гол мы не берем – там большинство.

Второй гол так получился, потому что шайба подлетела вверх, игроки потеряли ее – она слилась с трибунами. Там есть такая темная зона, которую вам с трибун не видно, а со льда она есть. В общем потеряли ее из виду. Это не системная ошибка.

В третьем голе перепрыгнула шайба через клюшку.

Четвертый гол – у нас играли четыре нападающих в пятерке. Пошли на риск, потому что нужно было спасать игру, потому так и получилось, – сказал главный тренер « » .