Кудашов про 1:4: «Ак Барс» здорово оборонялся, особенно в меньшинстве. Это ключевой момент – ничего не дали «Динамо» сделать»
Алексей Кудашов объяснил поражение от «Ак Барса».
«Динамо» уступило со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ, перебросав соперника 43:17.
– «Ак Барс» – с победой. Они здорово оборонялись, хорошо играли, особенно в меньшинстве.
Это был ключевой момент, я считаю, потому что они не дали нам ничего сделать. Очень достойно и солидно отоборонялись. Ну и контратаки они использовали.
– Четыре шайбы «Динамо» пропустило после выходов «1 в 0» или «2 в 1». Это была общая систематическая ошибка обороны?
– Я могу рассказать, да. Первый гол мы не берем – там большинство.
Второй гол так получился, потому что шайба подлетела вверх, игроки потеряли ее – она слилась с трибунами. Там есть такая темная зона, которую вам с трибун не видно, а со льда она есть. В общем потеряли ее из виду. Это не системная ошибка.
В третьем голе перепрыгнула шайба через клюшку.
Четвертый гол – у нас играли четыре нападающих в пятерке. Пошли на риск, потому что нужно было спасать игру, потому так и получилось, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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