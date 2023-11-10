Рымарев вернулся в «Барыс». Контракт – до конца сезона

Нападающий Евгений Рымарев вернулся в «Барыс».

Срок одностороннего соглашения с нападающим сборной Казахстана рассчитан до конца текущего сезона.

уже играл за «Барыс» Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего форвард провел 207 матчей за клуб и набрал 44 (17+27) балла.

Текущий сезон он начинал в «Югре» из . В 19 играх нападающий набрал 10 (2+8) очков.

«Тренерский штаб отлично знает возможности и игровые качества Рымарева, в том числе и по работе в национальной сборной . На протяжении последних лет он был одним из топовых нападающих в ВХЛ.

Мы уверены, что Евгений готов помочь «Барысу», а также передать свой опыт молодым игрокам, которые постепенно заходят в основной состав команды», – прокомментировал подписание генеральный менеджер « » Олег Болякин.