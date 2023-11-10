Рымарев вернулся в «Барыс». Контракт – до конца сезона
Нападающий Евгений Рымарев вернулся в «Барыс».
Срок одностороннего соглашения с нападающим сборной Казахстана рассчитан до конца текущего сезона.
Рымарев уже играл за «Барыс» Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего форвард провел 207 матчей за клуб и набрал 44 (17+27) балла.
Текущий сезон он начинал в «Югре» из ВХЛ. В 19 играх нападающий набрал 10 (2+8) очков.
«Тренерский штаб отлично знает возможности и игровые качества Рымарева, в том числе и по работе в национальной сборной Казахстана. На протяжении последних лет он был одним из топовых нападающих в ВХЛ.
Мы уверены, что Евгений готов помочь «Барысу», а также передать свой опыт молодым игрокам, которые постепенно заходят в основной состав команды», – прокомментировал подписание генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.
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