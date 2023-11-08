Кэмпбелл остался в «Эдмонтоне» после прохождения драфта отказов. Клубы НХЛ не забрали вратаря

Теги Эдмонтон НХЛ Джек Кэмпбелл Хоккей

Джек Кэмпбелл остался в «Эдмонтоне» после драфта отказов.

Голкипер прошел процедуру драфта отказов – ни один из клубов НХЛ не забрал хоккеиста в свою команду.

В нынешнем сезоне Джек Кэмпбелл провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв четырех из них, пропуская в среднем 4,50 шайбы и отражая 87,3% бросков.

Его зарплата составляет пять миллионов долларов в год – соглашение действует до конца сезона-2026/27.

1 комментарий

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Direct free kick
С Кэмбеллом сборная США проигрывала белоруссам, однако с нефтью он оказывается якобы должен был брать кубок
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