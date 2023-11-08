Кэмпбелл остался в «Эдмонтоне» после прохождения драфта отказов. Клубы НХЛ не забрали вратаря
Джек Кэмпбелл остался в «Эдмонтоне» после драфта отказов.
Голкипер прошел процедуру драфта отказов – ни один из клубов НХЛ не забрал хоккеиста в свою команду.
В нынешнем сезоне Джек Кэмпбелл провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв четырех из них, пропуская в среднем 4,50 шайбы и отражая 87,3% бросков.
Его зарплата составляет пять миллионов долларов в год – соглашение действует до конца сезона-2026/27.
1 комментарий