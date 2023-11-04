Рябыкин о 2:3 со СКА: «Витязь» здорово начал, повел в счете, но в 3-м периоде подсел. Когда ребята начинают выигрывать, не до конца верят в победу»

Дмитрий Рябыкин объяснил, почему «Витязь» не удержал победный счет в игре со СКА.

«Мы здорово начали, повели в счете, показывали хороший хоккей. Второй период неплохо отыграли, в третьем, думаю, чуть-чуть подсели.

Очень тяжело побеждать, когда проигрываешь почти все вбрасывания. Мы отдаем инициативу соперникам и больше времени проводим в своей зоне.

Не лучшая игра «Витязя» в третьих периодах связана, думаю, с психологией. Когда ребята начинают выигрывать, не до конца верят, что могут это сделать. Ничего страшного, думаю, мы переломим это и будем учиться доводить такие матчи до побед.

У Александра Дарьина небольшая травма, мне нравится, как он вписался в коллектив, его «химия» с иностранцами, меня все устраивает.

Тяжело говорить о том, что мы определились окончательно с сочетаниями: не всегда от нас зависит, кто-то выпадает.

после травмы играл здорово, с большим желанием и хорошим движением», – заявил главный тренер « » после поражения по буллитам.

СКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Витязь» по буллитам. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2 в 3-м периоде