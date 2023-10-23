«Детройт» выиграл 5-й матч подряд

Теги Детройт НХЛ Хоккей

«Детройт» обыграл «Калгари» (6:2) в матче чемпионата НХЛ.

«Ред Уингс» одержали 5-ю победу подряд.

После 6 игр «Детройт» с 10 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.

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6 комментариев

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Павел Мохначёв
Приятно смотреть на оживший после долгого сна Детройт
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Мікалай Ланец
У них тренер Лалонд. Никогда не играл в профессиоонеальный хоккей. Начал тренировать с первенства студенческой бензоколонки и даже не главным в 1995. Дорос до главного тренера по нарастающей в USHL/NCAA/ECHL/AHL
Наконец в 2018 стал ассистентом главного в Тампе. Выиграл два Кубка Стенли.
В 2022 нназначен главным тренером Детройта

Как тебе такой путь Роман?))
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Сергей Носков
Ответ Павел Мохначёв
Приятно смотреть на оживший после долгого сна Детройт
Я уже года три жду такой Детройт.
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Марсель Объелся
На Востоке на данный момент Филадельфия и Детройт лидеры дивизионов. Кто бы мог подумать
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Maasd4m
Не сглазить бы, но может наконец-то в Детройте собралась приличная банда? Уже который сезон ждём от них прорыва.
Можно и помечтать немного… Только представьте себе финал КС: Детройт - Колорадо. Это будет бомба!
Вперёд, Красные Крылья!!!
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Al Soro
Ответ Сергей Носков
Я уже года три жду такой Детройт.
больше,ещё с времён Бэба!
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