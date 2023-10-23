«Детройт» выиграл 5-й матч подряд
«Детройт» обыграл «Калгари» (6:2) в матче чемпионата НХЛ.
«Ред Уингс» одержали 5-ю победу подряд.
После 6 игр «Детройт» с 10 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.
«Детройт» обыграл «Калгари» (6:2) в матче чемпионата НХЛ.
«Ред Уингс» одержали 5-ю победу подряд.
После 6 игр «Детройт» с 10 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.
Наконец в 2018 стал ассистентом главного в Тампе. Выиграл два Кубка Стенли.
В 2022 нназначен главным тренером Детройта
Как тебе такой путь Роман?))
Можно и помечтать немного… Только представьте себе финал КС: Детройт - Колорадо. Это будет бомба!
Вперёд, Красные Крылья!!!