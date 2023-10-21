Форвард «Детройта» Фаббри выбыл на 4 недели из-за травмы. Он сыграл 60+ матчей только в одном сезоне из 8 за карьеру

Форвард «Детройта» Робби Фаббри выбыл на 4 недели из-за травмы нижней части тела.

27-летний игрок провел 1 матч в текущем сезоне – против «Нью-Джерси» (4:3), в котором забил гол. После этого он на лед не выходил.

Сообщается, что нынешняя травма не связана с повреждением колена, из-за которого Фаббри пропустил последний месяц прошлой регулярки. Всего он провел в ней 28 игр и набрал 14 (7+7) очков.

не раз сталкивался с травмами за 8 своих предыдущих сезонов в лиге. Он перенес три операции на крестообразных связках колена и полностью пропустил сезон-2017/18.

Игрок только раз провел больше 60 игр за одну регулярку – в статусе новичка (2015/16).