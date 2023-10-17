Тренер «Нью-Джерси» Рафф посадил Майера, Лазара и Марино на скамейку в 3-м периоде матча с «Флоридой». Они провели по 1 смене

Теги Нью-Джерси Флорида Линди Рафф НХЛ Кертис Лазар Тимо Майер Джон Марино Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» посадил 3 игроков в 3-м периоде матча с «Флоридой» (3:4).

Защитник Джон Марино, форварды Тимо Майер и Кертис Лазар провели по одной смене в заключительной 20-минутке матча регулярного чемпионата НХЛ

Линди Рафф после игры назвал отправку игроков на скамейку «тренерским решением». Он также отметил, что в случае с Майером его не устроили 2 малых штрафа, полученных нападающим во втором периоде. 

27-летний швейцарец, летом продливший контракт с «Девилс» на 8 лет с кэпхитом 8,8 миллиона долларов, не набрал очков в 3 матчах сезона. 

«Нам нужен больший вклад от многих. Речь не идет о каком-то одном парне. В составе на каждый матч 18 [полевых] игроков. Нам нужно больше отдачи от каждого», – сказал Рафф.

2 комментария

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Maxim Shumov
Как летом и говорили - зачем было подписывать Майера на 8 лет и 9 млн? Своего молодняка в виде Хьюза, Хишира и Братта не хватало? И так был конский контракт Хэмилтона. А так все интересно начиналось - прогресс Хьюза и остальных, команда восстала из мёртвых, выбили НЙР с Фоксами и Кейнами. А теперь - как бы не повторилась судьба Миннесоты 2012 с подписанием Паризе и Сутера.
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Семён Саркисов
Ответ Maxim Shumov
Как летом и говорили - зачем было подписывать Майера на 8 лет и 9 млн? Своего молодняка в виде Хьюза, Хишира и Братта не хватало? И так был конский контракт Хэмилтона. А так все интересно начиналось - прогресс Хьюза и остальных, команда восстала из мёртвых, выбили НЙР с Фоксами и Кейнами. А теперь - как бы не повторилась судьба Миннесоты 2012 с подписанием Паризе и Сутера.
Точно такие же мысли были, но с другой стороны меньший срок, значит была бы больше зп, а не подписывать вообще), такое себе
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