Тренер «Нью-Джерси» Рафф посадил Майера, Лазара и Марино на скамейку в 3-м периоде матча с «Флоридой». Они провели по 1 смене

Тренер «Нью-Джерси» посадил 3 игроков в 3-м периоде матча с «Флоридой» (3:4).

Защитник Джон Марино, форварды и провели по одной смене в заключительной 20-минутке матча регулярного чемпионата .

после игры назвал отправку игроков на скамейку «тренерским решением». Он также отметил, что в случае с Майером его не устроили 2 малых штрафа, полученных нападающим во втором периоде.

27-летний швейцарец, летом продливший контракт с «Девилс» на 8 лет с кэпхитом 8,8 миллиона долларов, не набрал очков в 3 матчах сезона.

«Нам нужен больший вклад от многих. Речь не идет о каком-то одном парне. В составе на каждый матч 18 [полевых] игроков. Нам нужно больше отдачи от каждого», – сказал Рафф.