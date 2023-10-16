Где смотреть Нью-Джерси – Вашингтон, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 26 октября
В четверг, 26 октября, сыграют Нью-Джерси и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Prudential Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Нью-Джерси – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Комментарии