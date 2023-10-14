Где смотреть Трактор – Металлург Мг, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 19 октября
В четверг, 19 октября, сыграют Трактор и Металлург Мг в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Арена-Трактор им. Валерия Белоусова».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Трактор – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Комментарии