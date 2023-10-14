Гутик набрал 16 очков в 16 матчах сезона КХЛ. Он лучший бомбардир «Адмирала» – в прошлом сезоне было 7 очков в 27 играх

Даниил Гутик является лучшим бомбардиром «Адмирала».

«Адмирал» проиграл «Ладе» (1:3) в матче Фонбет чемпионата .

22-летний нападающий дальневосточников отметился заброшенной шайбой при игре в большинстве в первом периоде.

Форвард лидирует в списке бомбардиров « », набрав 16 (5+11) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне с учетом игр в плей-офф Гутик набрал 7 (2+5) очков в 27 играх.