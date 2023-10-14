Гутик набрал 16 очков в 16 матчах сезона КХЛ. Он лучший бомбардир «Адмирала» – в прошлом сезоне было 7 очков в 27 играх
Даниил Гутик является лучшим бомбардиром «Адмирала».
«Адмирал» проиграл «Ладе» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
22-летний нападающий дальневосточников Даниил Гутик отметился заброшенной шайбой при игре в большинстве в первом периоде.
Форвард лидирует в списке бомбардиров «Адмирала», набрав 16 (5+11) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне с учетом игр в плей-офф Гутик набрал 7 (2+5) очков в 27 играх.
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