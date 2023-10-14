Гутик набрал 16 очков в 16 матчах сезона КХЛ. Он лучший бомбардир «Адмирала» – в прошлом сезоне было 7 очков в 27 играх

Теги Лада видео КХЛ Адмирал Даниил Гутик Хоккей

Даниил Гутик является лучшим бомбардиром «Адмирала».

«Адмирал» проиграл «Ладе» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

22-летний нападающий дальневосточников Даниил Гутик отметился заброшенной шайбой при игре в большинстве в первом периоде.

Форвард лидирует в списке бомбардиров «Адмирала», набрав 16 (5+11) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне с учетом игр в плей-офф Гутик набрал 7 (2+5) очков в 27 играх.

5 комментариев

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Ыжык
Пора в ска.
+8
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Guy from sport
Добро пожаловать в систему Йозе!
+6
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Роман Хапилов
Такими темпами скоро будет осваивать систему у гения тренерского цеха
+4
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Венер Кучербаев
приготовиться с вещами на выход!
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amurseff03
Скоро его Бэтмэн в свою вселённую заберет.
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