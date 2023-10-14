«Лада» обыграла «Адмирал», прервав серию из четырех поражений. Сафин сделал дубль

«Лада» прервала серию из четырех поражений подряд.

Команда тренера обыграла «Адмирал» (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

В составе тольяттинского клуба дублем отметился нападающий Остап Сафин. отразил 21 из 22 бросков.

« » занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах.

« » находится на 12-й позиции в таблице конференции, имея в активе 12 баллов в 16 играх.