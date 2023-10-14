«Лада» обыграла «Адмирал», прервав серию из четырех поражений. Сафин сделал дубль
«Лада» прервала серию из четырех поражений подряд.
Команда тренера Олега Браташа обыграла «Адмирал» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В составе тольяттинского клуба дублем отметился нападающий Остап Сафин. Владислав Подъяпольский отразил 21 из 22 бросков.
«Лада» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах.
«Адмирал» находится на 12-й позиции в таблице конференции, имея в активе 12 баллов в 16 играх.
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