«Лада» обыграла «Адмирал», прервав серию из четырех поражений. Сафин сделал дубль

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Адмирал Владислав Подъяпольский Остап Сафин Хоккей

«Лада» прервала серию из четырех поражений подряд.

Команда тренера Олега Браташа обыграла «Адмирал» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В составе тольяттинского клуба дублем отметился нападающий Остап Сафин. Владислав Подъяпольский отразил 21 из 22 бросков.

«Лада» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах.

«Адмирал» находится на 12-й позиции в таблице конференции, имея в активе 12 баллов в 16 играх.

1 комментарий

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Иван Шуткин
Марат красавчик ,как Петр Чех начал играть еще и в хоккей
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