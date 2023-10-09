Где смотреть Баффало – Рейнджерс, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 13 октября

В пятницу, 13 октября, сыграют Баффало и Рейнджерс в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «KeyBank Center».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Баффало – Рейнджерс

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

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