Никитин о победе над «Торпедо»: «Локомотиву» больше повезло. График выхолащивает, на усталости проще обороняться – команды были похожи»

Теги Локомотив Торпедо Игорь Никитин КХЛ Александр Волков 2003 Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо».

«Локомотив» победил со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелая победа, конечно. В концовке нам больше повезло. Наверное, ребята заслужили это.

Непростой матч после выездной серии, поэтому с пониманием относились к парням, но они молодчики, что вытащили из себя. Готовимся дальше.

– Александр Волков в прошлом матче забил первый гол. Сегодня остался вне заявки. Как можете это прокомментировать? 

– Заявку мы регулируем не от заброшенных шайб. Потому что Саня до этого попадал в заявку, вообще не забивая.

Мы очень рады за него и парни поддержали. Но сегодня чемпионат не закончился, поэтому он еще сыграет.

– У вашей команды было большое преимущество по броскам и вбрасываниям, но забить получилось только в самой концовке. В чем причина? 

– Думаю, что вратари играли хорошо, большая заслуга их, что счет сохранялся.

Такой график еще выхолащивает. На усталости проще обороняться, чем реализовывать моменты, поэтому две команды были похожи друг на друга, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин

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4 комментария

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Виктор Куприянов
локомотив, молодцы
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Огюст
Спасибо тренер вам и игрокам Локомотива за трудную ,но очень важную принципиальную победу над упорным соперником -взят реванш за прошлое домашнее поражение от них !
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Саня52
Ответ Артём Подмарёв
локомотив молодчики такой автобус пробили все-таки
Торпедо автобус??? Вы игру видели??? Кто тут автобус всем ясно без подсказок,причём давно. Локо и не стесняется быть им,ну и ради бога,это их выбор.
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