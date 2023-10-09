Никитин о победе над «Торпедо»: «Локомотиву» больше повезло. График выхолащивает, на усталости проще обороняться – команды были похожи»

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо».

«Локомотив» победил со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата .

– Тяжелая победа, конечно. В концовке нам больше повезло. Наверное, ребята заслужили это.

Непростой матч после выездной серии, поэтому с пониманием относились к парням, но они молодчики, что вытащили из себя. Готовимся дальше.

– Александр Волков в прошлом матче забил первый гол. Сегодня остался вне заявки. Как можете это прокомментировать?

– Заявку мы регулируем не от заброшенных шайб. Потому что Саня до этого попадал в заявку, вообще не забивая.

Мы очень рады за него и парни поддержали. Но сегодня чемпионат не закончился, поэтому он еще сыграет.

– У вашей команды было большое преимущество по броскам и вбрасываниям, но забить получилось только в самой концовке. В чем причина?

– Думаю, что вратари играли хорошо, большая заслуга их, что счет сохранялся.

Такой график еще выхолащивает. На усталости проще обороняться, чем реализовывать моменты, поэтому две команды были похожи друг на друга, – сказал главный тренер « » .