«Трактору» не засчитали два гола во втором периоде матча с «Барысом». Оба – из-за офсайда

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Арбитры не засчитали два гола «Трактора» в игре с «Барысом».

Команды проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде уральский клуб забросил две шайбы, но оба гола были отменены после тренерского запроса штаба Галыма Мамбеталиева.

На 23-й минуте голом отметился Альберт Яруллин, но шайба была не засчитана из-за положения вне игры.

На 27-й минуте – также из-за офсайда – не был засчитан гол Артема Блажиевского.

Главные арбитры игры – Сергей Беляев и Сергей Кулаков.

6 комментариев

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Frankenstein-74@yandex.ru
Всё по делу
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Скорпион83
линейные просто никакие
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Скорпион83
отменили то по делу, просто линейные свою работу не выполнили, нужно было раньше останавливать атаку
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T0ughguy
Там офсайд видели все кроме судей, раз не свистнули игроки продолжили, а потом барыс просит отматать на 2 минуты назад и посмотреть вход в зону. Это про второй отмененный. Довольно дебильное правило, команду в зоне и на 5 минут можно запереть, тоже отматывать будут? А за проигрыш не стыдно, команда играла, финальный навал мощный был. Тот случай когда 0 очков радуют больше 2 при Анваре, нет безнадеги. Барыс молодцы классный матч.
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R-WRashid
На такой азартный "Трактор" смотреть приятно.
Впрочем, погодим с эмоциями.
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Анна
Надо реализовывать большинство а не вату катать. Не один борт нормально закрыть не могут.
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