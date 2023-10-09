«Трактору» не засчитали два гола во втором периоде матча с «Барысом». Оба – из-за офсайда

Арбитры не засчитали два гола «Трактора» в игре с «Барысом».

Команды проводят игру Фонбет чемпионата .

Во втором периоде уральский клуб забросил две шайбы, но оба гола были отменены после тренерского запроса штаба .

На 23-й минуте голом отметился , но шайба была не засчитана из-за положения вне игры.

На 27-й минуте – также из-за офсайда – не был засчитан гол Артема Блажиевского.

Главные арбитры игры – Сергей Беляев и Сергей Кулаков.