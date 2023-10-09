«Трактору» не засчитали два гола во втором периоде матча с «Барысом». Оба – из-за офсайда
Арбитры не засчитали два гола «Трактора» в игре с «Барысом».
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Во втором периоде уральский клуб забросил две шайбы, но оба гола были отменены после тренерского запроса штаба Галыма Мамбеталиева.
На 23-й минуте голом отметился Альберт Яруллин, но шайба была не засчитана из-за положения вне игры.
На 27-й минуте – также из-за офсайда – не был засчитан гол Артема Блажиевского.
Главные арбитры игры – Сергей Беляев и Сергей Кулаков.
Впрочем, погодим с эмоциями.