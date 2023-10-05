Где смотреть Торпедо – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 14 октября
В субботу, 14 октября, сыграют Торпедо и Спартак в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Нагорный дворец спорта профсоюзов».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торпедо – Спартак
- Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.
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