Где смотреть Авангард – Динамо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 13 октября
В пятницу, 13 октября, сыграют Авангард и Динамо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Авангард – Динамо
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Комментарии