Защитник «Торонто» Тимминс может пропустить несколько недель из-за травмы

Теги травмы Торонто НХЛ Джон Клингберг Конор Тимминс Шелдон Киф Хоккей

Защитник «Торонто» Конор Тимминс может пропустить несколько недель из-за травмы.

25-летний игрок получил травму нижней части тела в предсезонном матче в пятницу. Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф назвал ее «серьезной». 

В 25 матчах за канадский клуб в прошлом регулярном чемпионате Тимминс набрал 14 (2+12) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 15:36. 

В феврале клуб продлил его на 2 года с кэпхитом 1,1 миллиона долларов. 

Киф также отметил, что травма защитника Джона Клингберга, из-за которой он не катался в понедельник, не является серьезной. 

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1 комментарий

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Garikus89
Когда играет, он очень даже ничего, только играет он по праздникам. Невероятное стекло, дальше вряд ли будет лучше
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