Защитник «Торонто» Тимминс может пропустить несколько недель из-за травмы

Защитник «Торонто» Конор Тимминс может пропустить несколько недель из-за травмы.

25-летний игрок получил травму нижней части тела в предсезонном матче в пятницу. Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф назвал ее «серьезной».

В 25 матчах за канадский клуб в прошлом регулярном чемпионате набрал 14 (2+12) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 15:36.

В феврале клуб продлил его на 2 года с кэпхитом 1,1 миллиона долларов.

Киф также отметил, что травма защитника , из-за которой он не катался в понедельник, не является серьезной.