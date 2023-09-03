Брюс Будро: «Киф заслужил контракт с «Торонто». Трудно тренировать хорошую команду и сохранять мотивацию хоккеистов в регулярке»

Брюс Будро прокомментировал продление контракта Шелдона Кифа и «Торонто».

Специалист переподписал соглашение с канадским клубом на два года.

«Член зала хоккейной славы Роджер Нельсон однажды сказал мне, что контракт – это единственная защита тренера.

Когда я возглавил «Ванкувер», то попросил у них контракт на два года.

Я сказал им, что если я прихожу на полтора года или на год, то хоккеисты будут думать, что я некий временный тренер.

Думаю, что генменеджер «Лифс» Брэд Треливинг проделал хорошую работу, подписав Кифа. Шелдон заслужил этот контракт.

Если оценить его результаты на четырехлетнем промежутке, то это довольно трудно тренировать хорошую команду и сохранять мотивацию хоккеистов в регулярном чемпионате», – сказал бывший тренер клубов НХЛ Брюс Будро.

В прошедшем сезоне НХЛ « » прошел «Тампу» в первом раунде, но проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.