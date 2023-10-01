5-й номер драфта НХЛ-2023 Райнбахер продолжит играть за «Клотен». «Монреаль» отдал 18-летнего австрийского защитника в аренду

Теги Монреаль НХЛ чемпионат Швейцарии Клотен Флайерс Давид Райнбахер Хоккей

5-й номер драфта НХЛ-2023 Давид Райнбахер продолжит играть за «Клотен».

«Монреаль» отдал 18-летнего австрийского защитника в аренду швейцарскому клубу. 

В минувшем сезоне Райнбахер набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах за команду в чемпионате Швейцарии при полезности «+7». В 3 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла. 

Также сыграл за сборную Австрии на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате набрал 2 (0+2) балла в 5 играх, на взрослом – 1 (0+1) очко в 4 матчах. 

Прайс забыл фамилию Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля» под 5-м номером на драфте

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