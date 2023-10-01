5-й номер драфта НХЛ-2023 Райнбахер продолжит играть за «Клотен». «Монреаль» отдал 18-летнего австрийского защитника в аренду

5-й номер драфта НХЛ-2023 Давид Райнбахер продолжит играть за «Клотен».

« » отдал 18-летнего австрийского защитника в аренду швейцарскому клубу.

В минувшем сезоне Райнбахер набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах за команду в чемпионате Швейцарии при полезности «+7». В 3 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Также сыграл за сборную Австрии на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате набрал 2 (0+2) балла в 5 играх, на взрослом – 1 (0+1) очко в 4 матчах.

Прайс забыл фамилию Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля» под 5-м номером на драфте