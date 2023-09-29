Козырев о 3:5 от «Спартака»: «Быстрые голы не сыграли «Северстали» во вред, удаление внесло коррективы»
Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Спартака» (3:5) в КХЛ.
К 17-й минуте матча череповчане вели со счетом 2:0.
«Мы хорошо начали, контролировали игру, было преимущество. Удаление внесло коррективы в ход игры. Мы дали вздохнуть сопернику, «Спартак» почувствовал игру.
Во втором периоде пропустили в контратаке, что и повлияло на исход матча. Быстрые голы сыграли нам во вред? Ни в коем случае. Мы здорово играли, удаление внесло коррективы», – сказал главный тренер «Северстали».
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