Козырев о 3:5 от «Спартака»: «Быстрые голы не сыграли «Северстали» во вред, удаление внесло коррективы»

Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Спартака» (3:5) в КХЛ.

К 17-й минуте матча череповчане вели со счетом 2:0.

«Мы хорошо начали, контролировали игру, было преимущество. Удаление внесло коррективы в ход игры. Мы дали вздохнуть сопернику, « » почувствовал игру.

Во втором периоде пропустили в контратаке, что и повлияло на исход матча. Быстрые голы сыграли нам во вред? Ни в коем случае. Мы здорово играли, удаление внесло коррективы», – сказал главный тренер « ».