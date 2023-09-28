Жамнов о 5:3 с «Северсталью»: «Спартак» лез на ворота, была злость в атаке – не хватало этого в прошлых играх. Такой старт не ожидали – два гола за два броска»

Теги Северсталь Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Северсталью».

«Спартак» победил со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Начало все видели, такое бывает. Первые пять минут игра не получалась полностью, еще эти два быстрых гола. Не такого старта мы ожидали.

Ребята молодцы, потом перестроились и начали играть в тот хоккей, который мы просили.

Надо отдать должное сопернику – команда очень молодая, быстрая. Играет от давления, держит шайбу.

– Рано поменяли вратаря?

– Рановато. Но сколько мы сыграли по времени? Два броска – два гола. Нужно было что-то менять. Сделали поэтому перестановку. Заменили вратаря.

Радует, что ребята сегодня лезли на ворота, создавали моменты. Была злость в атаке.

Наверное, в предыдущих матчах нам этого не хватало. Надеюсь, что в дальнейшем будем усиливать этот компонент, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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2 комментария

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HockeyMan
Ответ Илья Владимирович
Кто-то тут недавно говорил, что надо наигрывать Сковронского. Ну вот, наиграли.
Первый гол его. Второй он явно не виноват. Заменили его, что бы встряхнуть команду.
Будем объективны, Череповец, первые 10 минут напрочь переигрывали Спартак в скорости.
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Илья Владимирович
Кто-то тут недавно говорил, что надо наигрывать Сковронского. Ну вот, наиграли.
+1
-1
0
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