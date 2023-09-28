Жамнов о 5:3 с «Северсталью»: «Спартак» лез на ворота, была злость в атаке – не хватало этого в прошлых играх. Такой старт не ожидали – два гола за два броска»

Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Северсталью».

«Спартак» победил со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Начало все видели, такое бывает. Первые пять минут игра не получалась полностью, еще эти два быстрых гола. Не такого старта мы ожидали.

Ребята молодцы, потом перестроились и начали играть в тот хоккей, который мы просили.

Надо отдать должное сопернику – команда очень молодая, быстрая. Играет от давления, держит шайбу.

– Рано поменяли вратаря?

– Рановато. Но сколько мы сыграли по времени? Два броска – два гола. Нужно было что-то менять. Сделали поэтому перестановку. Заменили вратаря.

Радует, что ребята сегодня лезли на ворота, создавали моменты. Была злость в атаке.

Наверное, в предыдущих матчах нам этого не хватало. Надеюсь, что в дальнейшем будем усиливать этот компонент, – сказал главный тренер « » .