Переживший блокаду ветеран «Зенита» о словах Ротенберга: «Это слишком. Люди голодали, гибли, а здесь – хоккей. Я уважаю СКА и тренера, но нельзя это сравнивать»

Ветеран «Зенита» против сравнений победы хоккейного СКА с прорывом блокады.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Я считаю, что это слишком. Вы представляете, что такое прорыв блокады? Там люди голодали, гибли, а здесь – хоккей.

Они, конечно, молодцы, прервали неудачную серию. Я уважаю и хоккеистов и тренера, но сравнивать это нельзя», – сказал бывший игрок «Зенита» Вадим Храповицкий.

88-летний экс-футболист в детском возрасте пережил блокаду Ленинграда. С 1957 по 1964 годы он играл за «Зенит», позже работал тренером этой команды.

Ротенберга критикуют за сравнение блокады Ленинграда с игрой СКА. Он объяснился, но не извинился

Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»

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