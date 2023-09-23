Переживший блокаду ветеран «Зенита» о словах Ротенберга: «Это слишком. Люди голодали, гибли, а здесь – хоккей. Я уважаю СКА и тренера, но нельзя это сравнивать»
Ветеран «Зенита» против сравнений победы хоккейного СКА с прорывом блокады.
Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.
После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».
«Я считаю, что это слишком. Вы представляете, что такое прорыв блокады? Там люди голодали, гибли, а здесь – хоккей.
Они, конечно, молодцы, прервали неудачную серию. Я уважаю и хоккеистов и тренера, но сравнивать это нельзя», – сказал бывший игрок «Зенита» Вадим Храповицкий.
88-летний экс-футболист в детском возрасте пережил блокаду Ленинграда. С 1957 по 1964 годы он играл за «Зенит», позже работал тренером этой команды.
Ротенберга критикуют за сравнение блокады Ленинграда с игрой СКА. Он объяснился, но не извинился
Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»
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