Переживший блокаду ветеран «Зенита» о словах Ротенберга: «Это слишком. Люди голодали, гибли, а здесь – хоккей. Я уважаю СКА и тренера, но нельзя это сравнивать»

Теги Зенит СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Ветеран «Зенита» против сравнений победы хоккейного СКА с прорывом блокады.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Я считаю, что это слишком. Вы представляете, что такое прорыв блокады? Там люди голодали, гибли, а здесь – хоккей.

Они, конечно, молодцы, прервали неудачную серию. Я уважаю и хоккеистов и тренера, но сравнивать это нельзя», – сказал бывший игрок «Зенита» Вадим Храповицкий. 

88-летний экс-футболист в детском возрасте пережил блокаду Ленинграда. С 1957 по 1964 годы он играл за «Зенит», позже работал тренером этой команды.

Ротенберга критикуют за сравнение блокады Ленинграда с игрой СКА. Он объяснился, но не извинился

Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»

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14 комментариев

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r3tr0!
Навального например посадили за такое
+29
-3
+26
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Алексей Полиенков
За такие высказывания уголовное дело надо возбуждать. И против обычного смертного наверняка бы возбудили.
+18
-2
+16
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Clemento
Йозе Марино допи******
+14
0
+14
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RUS-TOMSK
А за что Ротенберга уважать?
+7
0
+7
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Machine Head
Роман Борисович себя чувствует , что он в отечественном хоккее персонаж номер 1 , но это совершенно не так. Возможно , что он хороший менеджер, руководитель , но для меня точно не хоккейный человек. Это мое субъективное мнение. А -ля Знарок из него явно не получается. Но всегда хочется быть в центре внимания хоккейного сообщества. Обладая ресурсами, пытается создать антураж успешности вокруг своей персоны. Я думаю , что Медведев Александр Иванович сделал в десятки раз больше для Санкт-Петербургского хоккея без всякой похвалы и абсурдных восхвалений .
+4
-1
+3
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Curry30
ротенберг позорище, которое будет не смыть годами
+3
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Алексей Полиенков
За такие высказывания уголовное дело надо возбуждать. И против обычного смертного наверняка бы возбудили.
Кто ж его (Роттена) посадит? Он же памятник!
+1
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Роман
Ответ Дмитрий
Один полоумный сравнивает, другой полоумный предлагает за это сажать🤦🏻
Уже сажают, он лишь предложил быть последовательными
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Артем Ивашкин
А реально на Ротена возможно завести дело за эти слова?
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Антон Киселёв
Ротен конечно сморозил глупость, но количество плюсиков к бредовым комментариям как бы намекает, что конструктивной критикой здесь и не пахнет уже тупо хейт пошёл))
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Madhamish
Да нормальное выражение. Никакого уничижительного сравнения здесь нет. Ну фигурально выразился. Обычная себе метафора. Может и врачам слово "блокада" теперь запретить. А то идет речь об обезболивании, а "Там люди голодали, гибли". Ротенберг как-то оскорбил блокадников? Обгадил память о блокаде? И близко нет.
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Персональные данные Номер 67327384
Отсудите у него пару лямов, как y Артамона Лебедева
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